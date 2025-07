Gazzetta: “Inter, NUOVO prezzo per Lookman dall’Atalanta”

Tutti i tifosi dell’Inter in questi giorni stanno vivendo in maniera molto frenetica tutto quello che si muove attorno all’affare Ademola Lookman. L’eventuale colpo dell’attaccante nigeriano dall’Atalanta sarebbe ciò di cui ha bisogno la squadra nerazzurra per ripartire con entusiasmo nella nuova stagione e infatti la società lo sa e sta spingendo molto.

Secondo quanto riferito da La Gazzetta dello Sport, ci sono delle novità in merito alla trattativa per Lookman dopo la nuova proposta dell’Inter che è stata leggermente rialzata, rispetto ai 40 milioni precedentemente offerti. L’Atalanta adesso potrebbe infatti accontentarsi anche di 47 milioni, una cifra più bassa dei 50 chiesti all’inizio.

Nel dettaglio la richiesta sarebbe di 45 milioni di parte fissa più qualche bonus in modo da arrivare facilmente a quota 47-48 milioni di euro. La proposta economica dell’Inter in questo momento è ancora inferiore e permane una certa distanza che, sarà da capire nelle prossime ore, se verrà colmata dal presidente Marotta e il DS Ausilio.