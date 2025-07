Di Marzio svela la nuova scadenza nell’affare Inter-Lookman

Sono ore decisive per il mercato dell’Inter che sta trattando con l’Atalanta per riuscire a completare il colpo Ademola Lookman. Il rilancio di Ausilio e Marotta è arrivato nella giornata di ieri – martedì 29 luglio – con una proposta migliore per il club bergamasco che ora deve decidere se accettare oppure se continuare a chiedere 50 milioni di euro.

Dai 40 milioni di parte fissa della prima offerta di diversi giorni fa, adesso l’Inter ha alzato fino a quota 42 milioni fissi + 3 di bonus. Non si tratta però di un’offerta il cui buon esito è scontato e infatti la dirigenza dell’Inter sta aspettando una risposta dell’Atalanta che sta riflettendo e prende tempo sperando forse in un’offerta ancora migliore.

Come riporta Gianluca Di Marzio, questa offerta dell’Inter non rimarrà però a lungo sul tavolo perché ha una scadenza. Probabilmente i dirigenti nerazzurri vorranno chiudere i discorsi con l’Atalanta entro la fine di questa settimana, in un senso o nell’altro e dovesse andare male proveranno poi a spostarsi su altri profili per Chivu.