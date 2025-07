Tajon Buchanan è un nuovo calciatore del Villarreal, questa volta a titolo definitivo. Il club spagnolo, che aveva avuto l’esterno canadese in prestito nella seconda parte della scorsa stagione, ha annunciato l’acquisto del giocatore dall’Inter mettendolo sotto contratto per i prossimi cinque anni.

Buchanan era stato acquistato dall’Inter nel gennaio 2024 per poco più di 7 milioni di euro dal Club Brugge. A febbraio, il Villarreal aveva versato circa un milione per il prestito semestrale e adesso sborserà altri 9 milioni di euro per il cartellino, lasciando inoltre al club nerazzurro il 20% della futura rivendita. A bilancio, il club interista registrerà una plusvalenza superiore ai 4 milioni di euro.

In nerazzurro, Buchanan ha collezionato 17 presenze, per un totale di 314 minuti in campo, con un solo gol segnato nello 0-5 al Frosinone del 10 maggio 2024. A luglio 2024 la rottura della tibia con la nazionale canadese, un grave infortunio che lo ha fortemente condizionato dopo un ambientamento non semplice.