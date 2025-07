Zazzaroni: “Ultimatum Inter per Lookman, questa l’offerta”

Sono stati svelati negli ultimi minuti i dettagli della nuova offerta presentata dall’Inter questa mattina all’Atalanta. Come annunciato da Ivan Zazzaroni e confermato da Fabrizio Romano, il club nerazzurro ha aumentato la propria proposta di cinque milioni rispetto a quella iniziale: 40 come parte fissa, più altri cinque sotto forma di bonus.

Stando a quanto spiegato dal direttore del Corriere dello Sport, da parte dell’Inter si tratta di una sorta di ultimatum visto che il club non si spingerà oltre quest’ultima offerta. L’Atalanta non ha ancora aperto, ma entro le prossime 48 ore dovrà dare una risposta definitiva ai nerazzurri che attendono impazienti di conoscere i prossimi sviluppi.

Questi i dettagli diffusi da Zazzaroni dopo il contatto odierno tra Inter e Atalanta: “Lookman, la serie Incontro concluso: l’offerta dell’Inter resta 40+5 di bonus e Marotta non si spingerà oltre. L’Atalanta non ha fatto il prezzo. La trattativa prosegue… purtroppo per me”.