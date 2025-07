Nuova offerta Inter-Lookman: la risposta dell’Atalanta

Quest’oggi, in seguito all’incontro avvenuto in Lega tra il presidente dell’Inter Beppe Marotta e l’amministratore delegato dell’Atalanta Luca Percassi, è stato formulato il tanto atteso rilancio nei confronti di Ademola Lookman.

Rispetto alla prima proposta da 40 milioni, l’Inter ha aumentato l’offerta a 43 milioni come parte fissa più altri 2-3 sotto forma di bonus, cambiando la formula dal prestito con obbligo al trasferimento immediato a titolo definitivo. Stando a quanto riportato da Fabrizio Biasin pochi istanti fa, però, non è ancora arrivata la fumata bianca tra le parti.

Ciò significa che l’Atalanta non ha aperto alle condizioni presentate dai nerazzurri, rimanendo ferma sulla valutazione iniziale di 50 milioni. Non si tratta di un rifiuto definitivo, ma le parti dovranno ancora lavorare per cercare di sbloccare la trattativa. Come annunciato ieri da Marotta, l‘Inter tenterà il tutto per tutto entro le prossime 48 ore, prima di cambiare obiettivo in caso di esito negativo.