Biasin: “Alternative a Lookman? QUESTO nome non arriverà”

In questi giorni in casa Inter sta tenendo banco solamente (o quasi) l’affare Ademola Lookman che è il sogno di mercato dei nerazzurri per l’attacco nel corso dell’attuale sessione estiva di trasferimenti. Non è però una trattativa semplice quella che sta andando in scena con l’Atalanta in questi giorni e perciò non si possono escludere alternative.

Tra i nomi che l’Inter valuterebbe come alternative, in caso di naufragio dell’operazione Lookman con l’Atalanta, è emerso anche quello relativo a Nico Gonzalez della Juventus. Il giornalista sempre ben informato sul mondo nerazzurro, Fabrizio Biasin, ha però fornito un importante aggiornamento su questa idea.

Come scritto nel suo articolo odierno su Libero, l’attaccante della Juventus non è mai stato preso realmente in considerazione e come spiega Biasin si è trattato solamente di un nome circolato come rumour ma mai valutato davvero dall’Inter come possibile alternativa a Lookman per l’attacco di Chivu.