MAXI offerta Inter in Serie A per il nuovo Calhanoglu

La finale di Champions League è stata l’ultima apparizione di Hakan Calhanoglu con la maglia dell’Inter, data la sua assenza per infortunio al Mondiale per Club. E così potrebbe essere in via definitiva, date le diverse voci che si stanno inseguendo in queste settimane sul futuro del centrocampista turco.

L’Inter deve capire le reali intenzioni del giocatore e del Galatasaray, ma nel frattempo sembra essere già a lavoro per programmare un eventuale futuro senza Calhanoglu. Lo dimostra l’offerta fatta per Nicolò Rovella della Lazio e raccontata da Alfredo Pedullà a Sportitalia.

I nerazzurri avrebbero messo sul piatto 35 milioni di euro, più il cartellino di Kristjan Asllani. La proposta sarebbe stata rifiutata dalla Lazio, che non sembra intenzionata, almeno per il momento, a muoversi dai 50 milioni della clausola rescissoria.