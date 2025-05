L’offerta dell’Inter in Serie A per il nuovo Calhanoglu

C’è grande fermento in casa Inter in queste settimane. Non solo per l’imminente finale di Champions League, perché la dirigenza è già al lavoro per il futuro e, in particolare, per il prossimo mercato. Il Mondiale per Club, nello specifico, potrebbe rappresentare l’occasione per rinnovare già da subito la rosa, come voluto da Oaktree.

Un cambiamento che riguarderà tutti i reparti e anche le seconde linee. Ad esempio, in casa Inter c’è da chiarire chi sarà il vice-Calhanoglu nella prossima stagione, visto che le prestazioni di Asllani non hanno mai relamente convinto.

Ecco perché, come scrive Orazio Accomando, giornalista di DAZN, il centrocampista albanese potrebbe essere inserito in un’operazione con uno dei profili che piacciono maggiormente ai nerazzurri in quel ruolo: Nicolò Rovella.

I nerazzurri avrebbero già provato un primo approccio con la Lazio: uno scambio con Asllani, più un importante indennizzo economico a favore dei biancocelesti. La risposta sarebbe stata un secco no. Da capire, allora, se l’Inter tornerà all’assalto nelle prossime settimane, con una nuova proposta.