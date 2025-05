L’Inter rassicura Inzaghi sul mercato: colpi da 60 MILIONI

Non si avranno novità importanti prima della finale di Champions League, ma è chiaro come il futuro di Simone Inzaghi possa diventare presto uno dei temi centrali in casa Inter. La permanenza del tecnico garantirebbe continuità al progetto tecnico nerazzurro.

Per convincere Inzaghi a rimanere e a respingere le tentazioni arabe, l’Inter sarebbe pronta a garantire non solo un rinnovo più ricco, ma anche un mercato più consistente, rispetto alle ristrettezze economiche delle ultime stagioni.

Come scrive il Corriere dello Sport, grazie al riequilibrio dei conti degli ultimi anni, ora i nerazzurri si possono permettere un passivo di circa 60 milioni di euro sul mercato. Una cifra importante, che l’Inter ha già iniziato a reinvestire.

14 milioni sono stati usati per bloccare Sucic a febbraio, mentre altri 25 dovrebbero servire per portare a Milano Luis Henrique. Il resto dovrà essere investito su una punta (Zirkzee, Hojlund, Bonny), un difensore (De Winter, Lucumi, Beukema) e un centrocampista (Ricci, Frendrup).

Gli investimenti dovrebbero superare il limite stabilito di 60 milioni, ma delle cessioni e gli addii di alcuni contratti pesanti (Arnautovic, Correa) dovrebbero permettere all’Inter una spesa in entrata come non si vedeva da ormai diverse stagioni.