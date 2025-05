Biasin SVELA le richieste di Inzaghi per rimanere all’Inter

La finale di Champions League sarà un momento di passaggi importante per la storia recente dell’Inter. La seconda finale in tre anni è il punto di arrivo del percorso di Simone Inzaghi in nerazzurro. Se sarà anche un punto di ripartenza, lo si capirà solo nei giorni successivi, quando il tecnico scioglierà i dubbi sul suo futuro.

Sul tema è intervenuto Fabrizio Biasin, nel corso del suo editoriale su TuttoMercatoWeb. Il giornalista ha ribadito come non ci siano al momento certezze sulla permanenza del tecnico e come tutto passerà dall‘incontro in programma dopo la sfida contro il Paris Saint-Germain.

Inzaghi sarebbe molto provato da questa stagione estenuante e, come svela lo stesso Biasin, avrebbe pronte alcune richieste precise alla dirigenza per proseguire all’Inter: un nuovo contratto, possibilmente con la scadenza fissata nel 2028, un mercato più sostanzioso che possa garantirgli più soluzioni tecniche e una maggiore “protezione” a livello mediatico in caso di polemiche.

L’Inter dovrebbe riuscire a garantirgli tutto ciò, ma in caso contrario, sempre secondo il giornalista, sarebbe da tenere d’occhio Massimiliano Allegri come possibile sostituto.