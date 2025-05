La Fifa SPOILERA per errore la nuova maglia dell’Inter al Mondiale

La prima edizione del nuovo Mondiale per Club, al quale parteciperà anche l’Inter, sarà l’ultimo atto della stagione 2024/2025. Tuttavia, arrivando a metà giugno, con una breve sessione di mercato ad anticiparlo, la sensazione è che potrebbe essere anche un primo assaggio di quella che sarà la nuova annata calcistica.

L’Inter, ad esempio, vorrebbe presentarsi negli Stati Uniti con una rosa già parzialmente rinnovata. Le novità, però, potrebbero essere anche estetiche, dal momento che i nerazzurri potrebbero giocare la competizione con la nuova maglia targata Nike.

A ufficializzarlo, probabilmente per errore, è stata la stessa FIFA, sui canali ufficiali del Mondiale per Club, con un’immagine che ritrae Barella indossare una tuta con il design di quella che dovrebbe essere la prima maglia per la stagione 2025/2026.

Questo il post su X: