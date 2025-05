Mourinho: “Non volevo che l’Inter vincesse il Triplete”

Mancano ormai pochi giorni alla finale di Champions League tra Inter e Paris Saint-Germain. Per i nerazzurri sarà l’occasione per chiudere la stagione con almeno un trofeo, dopo che per diverse settimane era stato accarezzato anche il sogno Triplete.

Alla fine, gli uomini di Inzaghi non sono riusciti ad arrivare in fondo in Serie A e in Coppa Italia. Tra i più sollevati in merito a ciò, sembra esserci José Mourinho, come rivelato ai microfoni di Sky Sports. L’ex tecnico nerazzurro temeva che l’Inter potesse ripetere l’impresa, riuscita nel 2010 con lui in panchina.

Queste le sue parole:

“Sarò un po’ cattivo, ma molto onesto. Ero davvero preoccupato che l’Inter potesse vincere il Triplete perché non volevo che lo vincessero. Il Triplete è mio. Ma adesso che hanno perso il campionato e la Coppa Italia, devo dire che mi piacerebbe vederli vincere la Champions League. Però Luis Enrique sta facendo un lavoro fantastico al PSG, nonostante ha perso il giocatore numero uno. Perciò se vincerà lui sarò lo stesso contento”.