Inter con la terza maglia in finale: “Ha deciso la squadra”

Mancano ormai pochissimi giorni alla finale di Champions League di Monaco. Formalmente sarà Paris Saint-Germain-Inter, con i parigini a rivestire il ruolo di squadra di casa. Una decisione che influenzerà la maglia con la quale i nerazzurri scenderanno in campo all’Allianz Arena

Come annunciato già da diversi giorni, l’Inter vestirà la terza divisa, quella gialla con dettagli neri. Una scelta che non sarebbe stata casuale. La Gazzetta dello Sport, infatti, ha svelato un curioso retroscena dietro questa scelta.

La decisione, infatti, sarebbe della squadra e avrebbe alle spalle una questione scaramantica. Infatti, in questa Champions League, l’unica sconfitta è arrivata con la seconda maglia (in casa del Bayer Leverkusen), mentre con la terza divisa sono arrivate 2 vittorie (contro Sparta Praga e Feyenoord). Anche in campionato il bottino è positivo: 5 vittorie, 1 pareggio e 1 sconfitta.