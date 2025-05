Tuttosport: “Inzaghi per restare pretende più potere”

La finale di Champions League è l’orizzonte primario dell’Inter in questi giorni, ma sullo sfondo rimane aperta un’altra questione importante per il futuro: il rinnovo di Simone Inzaghi. Il tecnico parlerà con la dirigenza dopo la gara di Monaco, in un incontro dall’esito non del tutto scontato.

“Inzaghi per restare pretende più potere”, titola così oggi Tuttosport, sottolineando come il faccia a faccia con la dirigenza non sarà legato solamente al rinnovo di contratto, con realtivo aumento, ma vedrà anche altre questioni importanti sul tavolo.

L’allenatore nerazzurro avrà bisogno di garanzie, anche e soprattutto in chiave di mercato, con Inzaghi che non vorrebbe solo giovani di belle speranze per rifondare la rosa, ma anche profili in grado di mantenere alta la competitività della rosa.

Secondo il quotidiano torinese, l’Inter e Oaktree sarebbero disposti ad accontentarlo, con un budget di mercato superiore ai 50 milioni di euro. Molto, però, potrebbe passare anche dall’esito della finale di Champions League e dagli effetti sull’umore dell’ambiente e dello stesso Inzaghi, tentato dall’Arabia e sfiancato da una stagione lunghissima.