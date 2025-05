Fabrizio Romano ha annunciato il nuovo colpo CHIUSO dall’Inter

Proseguono i lavori dell’Inter in vista della prossima stagione, con la dirigenza che è al lavoro per rinforzare la rosa già in vista del Mondiale per Club. Novità importanti sono arrivate proprio in queste ore, come annunciato da Fabrizio Romano.

L’esperto di mercato, infatti, ha confermato l’accordo verbale per l’arrivo di Luis Henrique all’Inter. L’intesa tra Marotta e il presidente dell’Olympique Marsiglia sarebbe arrivato oggi, per un trasferimento da 25 milioni di euro.

Restano da definire le modalità di pagamento del cartellino, ma Luis Henrique è già pronto a firmare un quinquennale con l’Inter e sarà a disposizione dei nerazzurri per il Mondiale per Club negli Stati Uniti. Si tratta del secondo colpo formalmente chiuso, dopo quello di Sucic a febbraio.