Il vecchio obiettivo di mercato torna nel mirino dell’Inter

Come ormai chiaro da diverse settimane, il prossimo mercato dell’Inter sarà diverso rispetto alle ultime stagioni. I nerazzurri avranno un budget più corposo a disposizione, con diverse operazioni che serviranno a rinnovare la rosa.

Il collegamento con il passato, però, potrebbe comunque rimanere, dal momento che un vecchio obiettivo potrebbe tornare di moda nelle prossime settimane. Come riportato dal Secolo XIX, l’Inter è ancora tra gli estimatori di Albert Gudmundsson.

L’islandese, infatti, potrebbe non essere riscattato dalla Fiorentina, che la scorsa estate lo ha preso in prestito per 8 milioni di euro. Ora, i viola dovrebbero pagare altri 17 milioni, più di bonus, con il Genoa che non sembra intenzionato a trattare.

Secondo il quotidiano, allora, Gudmundsson potrebbe tornare sul mercato (difficile una sua permanenza a Genova), con l’Inter che potrebbe farsi sotto nuovamente, soprattutto in caso di permanenza di Simone Inzaghi.