Di Marzio: “Luis Henrique nuovo calciatore dell’Inter”

Dopo le prime anticipazioni di Fabrizio Romano, da pochi minuti è arrivata anche la conferma definitiva di Gianluca Di Marzio sul nuovo acquisto chiuso dall’Inter. Un colpo imminente che consegna a Simone Inzaghi un rinforzo di livello in vista del prossimo Mondiale per Club negli Stati Uniti.

Come spiegato dal giornalista, Inter e Marsiglia hanno hanno raggiunto un accordo per il trasferimento di Luis Henrique: operazione da 23 milioni di euro più 2 di bonus facilmente raggiungibili, legati al percorso dell’Inter nella prossima Champions League. Trattativa giunta ai dettagli, pronta per essere ufficializzata nella finestra di mercato di inizio giugno.

Questo l’annuncio di Di Marzio: “Luis Henrique sarà presto un nuovo giocatore dell’Inter: accordo trovato con il Marsiglia e operazione in via di definizione”.