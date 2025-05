Balotelli: “Inter? Ci sono due cose di cui mi pento”

Ospite dell’ultimo episodio di Belve, Mario Balotelli si è concesso ad un’intervista molto intima. L’attaccante del Genoa si è aperto come poche volte aveva fatto prima, ripercorrendo alcune tappe della sua carriera calcistica. Tra queste, anche gli anni trascorsi all’Inter, dalla Primavera alla prima squadra. A tal proposito, l’ex nerazzurro ha ammesso di essersi pentito di due episodi.

Queste le parole di Balotelli: “Il rosso a Kazan? Questa cosa di José mi fa arrabbiare, perché lui racconta sempre questa cosa qua ma non racconta com’è andata al ritorno. Io ho fatto gol, ho fatto assist, lui racconta sempre questa cosa. E’ vero che in 15′ di pausa e parlato solo a me. Ha insistito sul fatto di non prendere un altro giallo, sfiga vuole che dopo 5′ l’ho preso, ma sono stato un po’ pollo. Mi pento di questa cosa. La maglia buttata dopo Inter-Barcellona? Mi pento”.