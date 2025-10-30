Offerta Inter per il nuovo gioiello: l’agente svela tutto

Negli ultimi anni l’Inter ha iniziato a seguire con molta attenzione anche quelli che sono i talenti più promettenti in giro per l’Europa. L’obiettivo di Oaktree è infatti quello di investire anche delle buone cifre ma su dei giovani che possano crescere ed esplodere in futuro come si è visto in estate con i giovani Sucic, Diouf e Bonny.

L’ultimo nuovo gioiello che piace all’Inter – secondo media russi – arriva da Mosca e si tratta di Kirill Glebov. Il talento classe 2005 è un esterno offensivo del CSKA Mosca con l’agente che, come si legge sulle colonne di Calciomercato.com, ha spiegato che sarebbero molto interessati a una possibile offerta dei nerazzurri:

“Posso solo dire che vari top club europei lo stanno seguendo e io sono pure in contatto con loro. Per ora nessuno dell’Inter mi ha contattato per parlare di qualcosa di concreto, ma parliamo di uno dei club più importanti in Europa, qualora arrivasse un’offerta formale, saremmo chiaramente interessati. Prima però dovrebbero eventualmente trovare un accordo col CSKA. Non c’è alcuna clausola rescissoria, quindi è difficile stabilire cifre concrete”.