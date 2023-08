Quella di oggi è stata un’altra giornata importante di contatti sull’asse Milano-Monaco di Baviera per il possibile arrivo all’Inter di Benjamin Pavard. Le due società continuano a trattare con la dirigenza nerazzurra che secondo varie fonti sta per formulare un rilancio rispetto alla prima proposta messa sul tavolo del Bayern Monaco: secondo l’autorevole quotidiano francese L’Equipe si parla di 28 milioni di euro di base fissa a cui aggiungere 5 milioni di bonus. Cifra che, da quel che si legge, dovrebbe convincere i tedeschi, visto che hanno già attivato le ricerche di un nuovo laterale da inserire in rosa e “lasceranno partire Pavard non appena lo avranno individuato” scrive lo stesso L’Equipe. Di fatto confermando la versione del noto agente Giovanni Branchini che a Radio Sportiva ha raccontato: “Pavard è molto vicino all’Inter. A questo punto manca soltanto che il Bayern riesca a trovare non un sostituto, ma un atleta che possa affiancare l’attuale terzino destro Mazraoui. L’operazione coi nerazzurri in quel caso si definirà entro la fine del mercato. Credo che oggi non ci siano più distanze fra i due club e che si aspetti solo una soluzione di questo tipo“.

L’opinione di Passione Inter

Sia Marotta, sia Inzaghi si sono esposti in maniera chiara su Pavard, facendo capire la volontà dell’Inter di portarlo in nerazzurro. Una tale esposizione mediatica dovrebbe essere un buon segnale, ma questa estate insegna ad andarci cauti. Serve un “difensore importantissimo”, siamo d’accordo con Inzaghi: Pavard decisamente lo è. E vale un extra-budget.