In scadenza di contratto nel 2025, Denzel Dumfries è da mesi al centro delle voci di mercato. La trattativa va avanti da tempo senza fumata bianca e questa finestra di mercato sembra essere quella dell’ultimatum: dentro o fuori, senza il prolungamento l’olandese dovrebbe finire sul mercato per evitare l’addio a zero a fine stagione. Direttamente dal ritiro in Germania dove sta disputando Euro 2024 con la sua Olanda, Denzel Dumfries ha parlato proprio in queste ore del suo futuro.

“Resterò all’Inter? Penso di sì. L’Inter è davvero un grande club di cui io sono innamorato. La gente e i compagni di squadra sono come una famiglia per me. Io mi sento a casa all’Inter – le parole di Dumfries al sito gianlucadimarzio.com –. Da tempo stiamo discutendo del mio rinnovo… Ma il club era in difficoltà economiche. Poi ora come tutti sanno il club ha cambiato proprietario. Ma durante gli Europei o magari dopo vediamo quello che accadrà”.

Quindi aggiunge: “Non è un segreto che mi piacerebbe giocare in Premier League, amo quel campionato e il mio stile di gioco si addice al calcio inglese. Ma è una benedizione di Dio che io possa giocare nell’Inter dove ho vinto sei trofei in tre anni. Come già detto questa è casa mia e la mia famiglia è felice a Milano. Non potrei mai lasciare l’Inter solo per realizzare un ‘sogno’. Il mio sangue è nerazzurro, this is my family! Sono molto legato a tutto l’ambiente compresi i magazzinieri e i dottori… Ho davvero un grande rapporto con tutti. Prometto che non andrò mai al Milan o alla Juve? Come ho già detto io amo l’Inter ma nel calcio non si sa mai. Anche se ripeto, non ci ho mai pensato perché non voglio andarmene“.