Incontro e scambio con Satriano: l’Inter chiude il primo colpo

Dopo l’accelerata improvvisa dell’ultima settimana, l’Inter sta per chiudere la prima importante operazione in entrata di questa finestra di calciomercato. Il club nerazzurro, che non ha affatto gradito l’atteggiamento dell’Athletico Paranaense per Bento, si è infatti convinto a puntare tutto su Josep Martinez.

Il portiere spagnolo è adesso ad un passo dall’Inter che sta per definire i contorni dell’affare con il Genoa. Come spiegato da La Gazzetta dello Sport, domani è previsto un incontro tra i due club nel quale potrebbe arrivare l’accordo definitivo. La valutazione del cartellino dell’estremo difensore si aggira tra i 15 e i 18 milioni di euro più una contropartita per il Grifone.

A tal proposito, il Genoa sembra aver scelto una volta per tutte Martin Satriano tra i giovani nerazzurri proposti dall’Inter. A Martinez andrà invece un contratto da cinque anni con ingaggio a salire, partendo da una base di 1,5 milioni di euro alla prima stagione.

E’ già iniziato il conto alla rovescia per il nuovo vice Sommer nella rosa di Simone Inzaghi. Martinez andrà a prendere il posto di Audero e sin dal primo anno a Milano avrà la possibilità di giocarsi il ruolo da titolare con il portiere svizzero.