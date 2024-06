L’Inter piazza l’affare low cost: inviata l’offerta ufficiale

Non guarda solamente al presente il mercato di questa estate dell’Inter in entrata. Il club nerazzurro, che nelle prossime ore potrebbe portare a termine l’affare Josep Martinez con il Genoa, sta lavorando contestualmente su un altro nome molto caldo.

Come scritto questa mattina da La Gazzetta dello Sport, dopo giorni di continue indiscrezioni è finalmente partita da Viale della Liberazione la prima offerta ufficiale del club nerazzurro nei confronti di Alex Perez.

Il centrale classe 2006 di proprietà del Betis, le cui caratteristiche hanno stregato l’Inter, è pronto finalmente al salto definitivo. I nerazzurri per questa ragione hanno inviato una prima proposta per il prestito con diritto di riscatto tra un anno, inferiore ai 3 milioni di euro chiesti dagli spagnoli. Lo stesso difensore, in scadenza nel giugno 2025, dovrà prolungare almeno di una stagione il suo contratto prima di ottenere l’ok per il trasferimento a Milano.

Qualora le parti dovessero raggiungere un’intesa totale, con l’Inter che negli ultimi giorni ha superato la concorrenza di Roma e Udinese, Perez verrebbe inizialmente aggregato alla Primavera ma con un piede e mezzo già in prima squadra. Lo spagnolo viene infatti visto come un primo tassello da aggiungere all’organico per un necessario ricambio generazionale in difesa.