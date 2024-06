Gasperini piomba sul gioiello dell’Inter: lo vuole ad ogni costo

Da pochi giorni si è aggiunta una nuova pretendente nei confronti di Valentin Carboni. L’attaccante di proprietà dell’Inter, rientrato nell’elenco dei convocati dell’Argentina Lionel Scaloni per la sua prima Copa America, è destinato ad infiammare il calciomercato della prossima estate.

Reduce da un prestito estremamente positivo al Monza, il classe 2005 tornerà presto ad indossare la maglia nerazzurra e con ogni probabilità affronterà una parte di pre-campionato agli ordini di Simone Inzaghi. Le valutazioni del tecnico sull’argentino saranno dunque determinanti, così come le eventuali proposte in entrata.

Il cartellino del fantasista potrebbe addirittura sfiorare i 40 milioni di euro e tra i numerosi club interessati si è aggiunta pure l’Atalanta. In particolare, Gian Piero Gasperini stravede per le qualità dell’attaccante mancino e lo vorrebbe anche solo in prestito per la prossima stagione. Come riferito nell’edizione odierna da Tuttosport, sono già stati avviati i primi contatti con l’Inter.