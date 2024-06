L’Inter lo scarica e forza la cessione. Ma Inzaghi non è convinto

Sono giorni cruciali in casa Inter per il futuro di uno dei calciatori protagonisti della passata stagione. Per il club nerazzurro si tratta di una pedina determinante per sbloccare le entrate, sulla quale sono in corso le valutazioni della dirigenza e di Simone Inzaghi.

Proprio l’allenatore interista, infatti, non sembra essere così convinto della partenza di Marko Arnautovic. Il tecnico sa bene che all’interno dello spogliatoio l’attaccante austriaco è ben voluto da tutti e teme che una sua partenza possa creare malumori.

L’Inter, alla luce dell’età e dell’ingaggio da 3 milioni di euro a stagione, vorrebbe piazzare in uscita l’ex Bologna e spera che quella dell’Europeo possa trasformarsi in una vetrina preziosa per attrarre offerte. Con il suo addio, tra l’altro, potrebbe partire l’assalto ad Albert Gudmundsson, rimasto tra i primi obiettivi per l’estate del mercato nerazzurro.