Blitz immediato dell’Inter, Romano: “Trattativa in chiusura”

Il mercato dell’Inter sta per spiccare finalmente il volo dopo settimane di sondaggi e colloqui preliminari. Nella giornata odierna, infatti, il club nerazzurro potrebbe definire un importante colpo voluto fortemente sia dai dirigenti che da Simone Inzaghi.

Come svelato dal noto esperto di mercato Fabrizio Romano, l’Inter ha anticipato ad oggi il vertice con il Genoa per definire l’acquisto di Josep Martinez. Trattativa giunta ormai quasi al traguardo per il portiere spagnolo, nonostante ancora vi sia qualche dettaglio da mettere a punto. Potrebbe ad esempio cambiare la contropartita all’interno dell’affare, con Oristanio in corsia di sorpasso su Satriano.

Queste le ultime notizie riportate dal giornalista: “Inter e Genoa si vedranno quest’oggi per chiudere l’accordo per Josep Martinez. Gaetano Oristanio potrebbe essere incluso nella trattativa come parte dell’accordo più cash. I colloqui sono ora alle battute finali”.