“Viene da un altro pianeta”: l’annuncio sul nuovo acquisto dell’Inter

In attesa di vederlo all’opera con la maglia dell’Inter, Piotr Zielinski ha iniziato da vero leader l’Europeo di Germania con la Nazionale Polacca. Complice l’assenza del bomber Robert Lewandowski, il centrocampista all’esordio della Polonia nel campionato europeo si è fatto carico delle principali responsabilità della squadra, indossando pure la fascia di capitano.

Nonostante la sconfitta contro l’Olanda, Zielinski ha disputato una grande partita mettendo a segno l’assist del momentaneo vantaggio per la sua Nazionale. Grandi parole nei confronti del promesso sposo dell’Inter le ha dedicate Zbigniew Boniek ai microfoni di WP SportoweFakty.

L’ex di Roma e Juventus, infatti, ha elogiato le qualità mostrate da Zielinski in una selezione che non sta certo affrontando un gran momento. Queste le sue parole: “Sappiamo che ha giocato poco negli ultimi mesi, ma non ne ha risentito per nulla. Ha portato esperienza, ha cambio di passo. A volte è come se fosse un giocatore che viene da un altro pianeta nella nostra squadra”.