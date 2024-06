Inter, allarme ufficiale per l’attaccante: “Offerte dall’Arabia Saudita”

Allarme ufficiale lanciato nelle scorse ore da parte del dirigente su un obiettivo molto forte dell’Inter. Intervistato dai media arabi, infatti, l’amministratore delegato del Genoa Andreas Andreas Blasquezha svelato una clamorosa indiscrezione.

In merito alle offerte ricevute per Albert Gudmundsson, tra i migliori calciatori del Genoa dell’ultima stagione, il dirigente ha infatti riportato l’interesse non solo di big europee, ma anche da parte di club dell’Arabia Saudita. Un inserimento che rischia di complicare i piani dell’Inter, da settimane sulle tracce del fantasista islandese.

Questo l’annuncio di Blasquez: “Siamo molto soddisfatti della nostra prima stagione in Serie A. In campo abbiamo ottenuto ottimi risultati e giocato un calcio molto attraente. Albert ha mostrato la sua abilità e ha dimostrato di essere uno dei migliori attaccanti di questo campionato, quindi non sorprende che alcuni dei più grandi club in Europa e in Arabia Saudita siano interessati a lui”.