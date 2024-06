L’Inter vuole beffare il Milan: nuovo erede di Dumfries

Con l’intervista rilasciata ieri, Denzel Dumfries ha raccontato la verità sulla sua situazione contrattuale all’Inter. L’esterno olandese, infatti, ha spiegato che da mesi le trattative per il rinnovo del contratto in scadenza tra un anno sono in standby, ma che da un momento all’altro tutto potrebbe cambiare.

La Premier League, in ogni caso, rimane un sogno del calciatore che potrebbe avverarsi proprio quest’estate. Tra i club sulle sue tracce, oltre al Manchester United, rimane sempre vigile l’Aston Villa. Proprio dalla formazione inglese, secondo Gianluca Di Marzio, potrebbe arrivare il sostituto per la formazione di Simone Inzaghi.

I nerazzurri stanno infatti seguendo il profilo di Matty Cash, terzino polacco classe 1997. Insieme a Dan Ndoye del Bologna, è un calciatore che piace come possibile erede di Dumfries in caso di partenza. Sull’esterno dell’Aston Villa ci sarà da monitorare anche la concorrenza del Milan che da settimane segue il calciatore.