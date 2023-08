UFFICIALE – Fabbian passa al Bologna: cifre e dettagli

Giovanni Fabbian lascia ufficialmente l’Inter e passa al Bologna. È arrivata in questi minuti l’ufficialità dell’operazione, comunicata dai rossoblù sul proprio sito ufficiale.

Il classe 2003 passa in Emilia, dove rimarrà per volontà di Thiago Motta. Nessun prestito al Frosinone, come pensato inizialmente. L’operazione frutta all’Inter 5 milioni di euro, con il diritto di riacquisto fissato a 12 milioni di euro.