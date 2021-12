Onana spiazza tutti: “Il mio futuro? Il Barcellona è la prima scelta”

Le parole del portiere

Intervistato a margine di un evento di beneficenza dal portale spagnolo SPORT, Onana infatti ha dichiarato: "Il futuro? Siamo in contatto con diverse squadre, ma non ne abbiamo ancora scelta nessuna. Non si sa mai cosa può succedere in certe situazioni. Aspettiamo di vedere che progetto ci piace di più, poi sceglieremo. Il Barcellona continua ad essere uno dei top al mondo. Per me conta molto andare in una squadra dove giocare ogni settimana. Voglio competere per vincere tutto".