Grassia sul fondo PIF: “Trattative con l’Inter già da qualche settimana”

Le parole del giornalista

"Sul piatto c'è una cifra vicina al miliardo di euro, che per gli Zhang significherebbe 150-180 milioni di incasso vero e proprio. Ci vorrà però comunque tempo, la situazione sul piano azionario non è semplice da risolvere. Siamo comunque di fronte a qualcosa di importante. I club di calcio non sono una fonte di reddito, anzi, ma i fondi quando investono lo fanno molto pesantemente anche per ottenere un profitto di ritorno. Sono molto fiducioso sul buon esito della trattativa, ma va comunque detto che PIF non è l'unico ad essersi avvicinato all'acquisizione dell'Inter. Sono in ballo anche un fondo americano e uno di cui non so molto. Nonostante il bene che si possa volere alla famiglia Zhang per quanto fatto, penso che per il bene dei tifosi e per competere a livello internazionale, l'Inter debba essere ceduta il prima possibile".