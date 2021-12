Van der Sar su Onana: “Triste finisca così, ci aspettavamo un altro atteggiamento”

Le parole del dirigente dei lancieri

Van der Sar, ai microfoni del programma "Rondo" di Ziggo Sport, si è detto molto deluso: "Penso sia molto triste come la storia con Onana stia per finire. Soprattutto perché non è nemmeno colpa nostra. Se ne andrà a zero e non potremo farci nulla, non incasseremo niente. Mi fa male personalmente e fa male anche al club. Si, sono deluso dal suo comportamento. Lo abbiamo sostenuto e difeso, anche durante la squalifica, e ci aspettavamo qualcosa di diverso in cambio. È un peccato, perché oltre che un gran portiere è un bravo ragazzo".