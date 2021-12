Robertson: “Inter avversario tosto, più del Milan: è un sogno giocare a San Siro”

Il terzino dei Reds: "Il sorteggio è stato fatto ed è uno dei più emozionati".

Tra i più felici del sorteggio degli ottavi di Champions League di ieri pomeriggio - che hanno visto accoppiate Inter e Liverpool -, c'è sicuramente Andy Robertson, terzino dei Reds, che ha parlato così ai microfoni de The Mirror: "Il sorteggio è stato fatto ed è uno dei più emozionati. La scorsa settimana (contro il Milan, ndr) ero in panchina e almeno l'ho visto, ma San Siro è uno degli stadi in cui ho sempre voluto giocare da quando sono diventato professionista".