MVP PassioneInter – Calhanoglu prova la fuga, Barella torna a fare punti

Tre centrocampisti nelle prime tre posizioni della classifica

Continua la competizione targata Passione Inter relativa al MVP of the Year stagionale della rosa nerazzurra nell'annata 2021/2022! Ecco come funziona:

La netta vittoria dell'Inter contro il Cagliari ha visto Hakan Calhanoglu, secondo i tifosi, come migliore in campo. Il turco guadagna così 5 punti che gli permettono di mantenere la vetta. Subito dietro l'ex Milan c'è Nicolò Barella, autore di una prestazione da applausi (3 punti per lui). Torna a far punti anche Denzel Dumfries.