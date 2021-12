TS – Hakimi e Lukaku, destini beffardi: lontano dall’Inter non sorridono

Cosa sta succedendo ai due assi?

Lukaku, che ha patito anche un infortunio alla caviglia tra ottobre e novembre, non segna in Premier League addirittura dall'11 settembre, mentre Hakimi non esulta in Ligue 1 dal 22 settembre e non serve un assist dal 29 agosto. E in Champions la situazione non migliora, anzi. Insomma i ruoli delle previsioni estive sembrano essersi invertiti e nelle tifoserie di PSG e Chelsea iniziano i primi malumori. I due erano arrivati in pompa magna, come salvatori della patria, ma non si stanno minimamente imponendo. Finora si sono dimostrati corpi estranei, che anziché migliorare il gioco delle rispettive squadre lo hanno invece peggiorando, non integrandosi con i nuovi schemi ed i nuovi compagni, come ha ovviamente evidenziato la stampa specializzata dei rispettivi campionati.