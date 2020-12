Ora via libera alle cessioni: Eriksen e Nainggolan i sicuri partenti

È tempo di bilanci in casa Inter dopo l’eliminazione dalla Champions League: nel mercato di gennaio è obbligatorio vendere alcuni giocatori per sfoltire la rosa in attesa poi di piazzare un colpo ad effetto, più facilmente in estate.

Come riporta Gazzetta.it i due sicuri partenti sono Radja Nainggolan e Christian Eriksen, fuori dal progetto di Antonio Conte. Il belga è sempre cercato dal Cagliari, ma Marotta non vuole scendere sotto i 13 milioni di euro, mentre per il danese invece è ancora aperto il dubbio se venderlo definitivamente o mandarlo in prestito.

La volontà dell’Inter è quella di non svendere nessuno dei suoi giocatori: per il bilancio è fondamentale incassare una cifra pari al valore (al netto degli ammortamenti) che non graverebbe sulla situazione finanziaria. Una volta ceduti gli esuberi ci sarà anche spazio per gli acquisti: il numero più gettonato è quello di Rodrigo de Paul, ma difficilmente arriverà già a gennaio.

