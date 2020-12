La Curva Nord in sostegno dell’Inter: “Diamo fiducia alla società, pensiamo al campionato. Siamo tifosi, non siamo opinionisti”

Dopo aver esposto uno striscione piuttosto eloquente indirizzato ai calciatori nerazzurri in occasione della sfida che l’Inter ha poi giocato e vinto col Sassuolo lo scorso 28 novembre, la Curva Nord ha lanciato un altro importante segnale rivolto alla squadra. Stavolta, però, nessuna vena polemica, ma solamente piena fiducia verso l’operato di tutta la dirigenza e nel progetto tecnico inaugurato da Antonio Conte nella passata stagione. La Curva Nord, con un comunicato diffuso tramite la propria pagina Facebook, ha chiamato a raccolta tutto il popolo nerazzurro per spazzare via la negatività delle ultime ore e pensare al più importante obiettivo che riguarda il campionato. A seguire la nota ufficiale:

SUL PAREGGIO – “Ci troviamo, per l’ennesima volta, a dover puntualizzare quanto già chiaramente espresso poco tempo fa. Quello che la Curva Nord ha da comunicare lo trovate esclusivamente su questa pagina. Se non lo trovate qui vuol dire che non esiste. La Nord sta quindi con l’Inter. Punto. La Nord non abbandona l’Inter nei momenti di difficoltà. L’eliminazione dalla Champions League brucia. Fa male, malissimo. Questo sia chiaro. Nuovamente l’Inter non è riuscita a raggiungere quello che il suo blasone imporrebbe d’ufficio”.

SUGLI OBIETTIVI – “Ma non prendiamoci per il culo. Non era questo l’obiettivo. I conti facciamoli alla fine. Quindi consigliamo a tutti gli interisti di finirla con la triste consuetudine di inutili piagnistei. Concentriamoci piuttosto sulla reale dimensione di questa Inter. Pensiamo al campionato. Pensiamo positivo. Diamo fiducia alla squadra ed alla società. Questo è il nostro compito. Siamo tifosi, non siamo opinionisti. NOI SIAMO INCONDIZIONATO AMORE. Fine. Poi tireremo, giustamente, le somme. Avanti Interisti. Avanti Curva Nord”.

>>>Sostienici su Patreon per avere accesso ai contenuti esclusivi<<<