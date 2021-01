Paredes si toglie dal mercato: “Sono felice a Parigi, spero di restare per qualche anno”

Alla vigilia della gara col Montpellier, Leandro Paredes si è presentato in conferenza stampa per rispondere alle domande dei giornalisti. Il centrocampista argentino è stato parecchio chiacchierato negli ultimi tempi, specialmente in ottica calciomercato. Con l’arrivo di Pochettino al Paris Saint Germain, infatti, in molti si sono detti pronti a scommettere su un possibile scambio che sarebbe avvenuto con l’Inter per Christian Eriksen. In realtà, come ribadito dal diretto interessato, Paredes non ha alcuna intenzione di lasciare Parigi.

Queste le sue parole rimbalzate su tuttomercatoweb.com: “Mercato? Si parla molto di me, ma sono molto felice a Parigi. Mi diverto in questa squadra e in questo club. Ho ottimi compagni di squadra, un buon allenatore. Spero di restare qui ancora per qualche anno. All’inizio è sempre difficile arrivare in un grande club come il PSG: i primi sei mesi non sono stati facili, ma poi mi sono adattato. Messi? È naturale che tutti noi vogliamo avere Messi nella nostra squadra. Ma sono decisioni che appartengono alla società, a Leonardo e al nostro presidente, che dovranno convincerlo a venire da noi. Spero di poter giocare con lui qui”.

