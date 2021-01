Barella su Conte: “Ha sempre avuto fiducia in me. Siamo entrambi diretti, gli devo molto”

Dell’intervista di Nicolò Barella rilasciata ai microfoni di Dazn pochi giorni fa nel corso del format ‘Linea Diletta’, quest’oggi è stato pubblicato un nuovo estratto in cui il centrocampista sardo racconta il rapporto che lo lega ad Antonio Conte. Dalle difficoltà avute all’inizio della sua esperienza a Milano, l’ex Cagliari spiega quanto sia stata importante la mano del suo allenatore a fargli acquisire quella fiducia necessaria che lo ha portato a diventare non solo il centrocampista più importante dell’Inter, ma probabilmente anche della Nazionale Italiana.

Queste le sue parole su Conte: “Ho un bel rapporto, lui è uno abbastanza diretto come lo sono anch’io. Ci diciamo le cose in faccia, mi ha aiutato tanto nella crescita, ha creduto in me. Devo tanto a lui come devo tanto a tantissimi allenatori che ho avuto, perché tutti mi hanno sempre insegnato qualcosa. Ma lui è quello che mi ha fatto fare quello step che mi serviva per arrivare in una grande squadra. All’inizio ho fatto fatica perché arrivare in una grande squadra non è facile e lui con la sua fiducia e il suo atteggiamento mi ha aiutato a sentirmi più tranquillo”.

>>Sostienici su Patreon per avere accesso ai contenuti esclusivi<<<