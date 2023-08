Pavard-Inter, attrazione reciproca: il Bayern apre solo a certe cifre

Benjamin Pavard vuole trasferirsi all’Inter. E l’Inter lo vuole in nerazzurro per rafforzare la difesa. L’unico ostacolo alla trattativa è il Bayern Monaco e il suo allenatore Thomas Tuchel. Il francese ha già fatto capire di voler lasciare la Baviera, ma ancora non sembra bastare.

Secondo quanto riferito da La Gazzetta Sportiva, infatti, i tedeschi lascerebbero partire il difensore solo di fronte a un’offerta ragionevole. Il Bayern è disposto ad accettare una cifra più bassa rispetto a quella messa sul piatto dal Manchester United (Pavard preferisce l’Inter), ma non di troppo.

Gli inglesi hanno proposto 38 milioni di euro, i nerazzurri sono arrivati al massimo a 30 milioni bonus inclusi. Il Bayern Monaco, invece, ne chiede 35. La dirigenza interista starebbe facendo un grande lavoro diplomatico per portare avanti la trattativa, dal momento che il budget per il mercato non permetterebbe un ulteriore aumento dell’offerta.

L’opinione di Passione Inter

Sia Marotta, sia Inzaghi si sono esposti in maniera chiara su Pavard, facendo capire la volontà dell’Inter di portarlo in nerazzurro. Una tale esposizione mediatica dovrebbe essere un buon segnale, ma le divergenze con il Bayern Monaco rimangono. E in questa pazza estate di mercato niente può essere dato per scontato.