Inter, buona la prima: 5 vittorie consecutive all’esordio in Serie A

L’Inter inizia la stagione con il piede giusto. A San Siro, i nerazzurri hanno battuto 2-0 il Monza, ottenendo i 3 punti all’esordio in Serie A. Ma non è una novità. Con Inzaghi alla guida, infatti, sono sempre arrivate vittorie alla prima uscita in campionato: 3 su 3.

In generale, sono 5 le vittorie consecutive dei nerazzurri alla prima giornata. A quell ottenute da Inzaghi contro Genoa, Lecce e Monza, vanno aggiunte le 2 di Conte, contro Lecce e Fiorentina. Si tratta di una striscia che ha solo 2 precedenti nella storia dell’Inter: tra il 1951 e il 1955 e tra il 1993 e il 1997.