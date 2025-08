Pedullà TUONA sull’affare Lookman: “Circolano tante balle”

L’operazione di mercato che sta tenendo banco in tutta la Serie A è quella relativa ad Ademola Lookman che ha ufficialmente chiesto all’Atalanta di essere ceduto entro l’estate perché il suo desiderio è quello di trasferirsi al più presto all’Inter di Cristian Chivu, in modo da coronare il sogno di vestire la maglia di una big.

Sono circolati tantissimi rumours e presunte notizie in merito a questo affare e l’esperto di mercato Alfredo Pedullà in un video caricato sul suo canale YouTube spiega che molte sono voci non giuste. Il giornalista ne smentisce infatti parecchie relative al caso Lookman e alle versioni di Inter e Atalanta, utilizzando queste parole:

“Sono state raccontate un sacco di balle su Lookman, fin da quando si è detto che l’Atalanta l’avesse ritenuto incedibile e non è vero. Un po’ di confusione è stata fatta, era stato accostato anche il Napoli a Lookman e non era vero. Penso sia impensabile che l’Inter non conoscesse il prezzo di Lookman, è una barzelletta. Le condizioni sono 45 milioni + 5 di bonus. All’Inter ci sono grandi professionisti e ben informati, il problema è stato creato dagli agenti di Lookman che si aspettavano un prezzo stabilito la scorsa estate ma errato”.