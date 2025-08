Taremi-Inter, cambia il futuro: “Principio di accordo”

Dopo un lungo periodo di stallo in cui sembrava tutto fermo attorno al mercato di Mehdi Taremi in queste ore potrebbe essere arrivata la novità che cambia il suo futuro. Per l’attaccante iraniano è stata un’estate difficile visto che si è trovato bloccato in Patria dopo lo scoppia della guerra con Israele che gli ha negato la partenza in aereo.

Adesso però potrebbe esserci una svolta importante per la sua carriera visto che è ormai un giocatore in uscita dall’Inter. Stando a fonti turche come il media Sozcugazete Spor, Taremi avrebbe infatti raggiunto un principio d’accordo con un club turco e il suo addio all’Italia e ai colori nerazzurri non sarebbe quindi molto lontano.

Il club in questione è il Besiktas che sembra aver mosso passi in avanti molto importanti in questa trattiva che procede concretamente. Tuttavia, sarebbe al momento soltanto una partenza non a titolo definitivo per Taremi, pare trattarsi infatti soltanto di un trasferimento a titolo temporaneo: l’Inter potrebbe accettare al fine di abbassare il monte ingaggi.