Niente voli in Iran, Taremi fugge in auto: cos’è successo

Nei giorni scorsi era arrivata la drammatica notizia dell’inasprimento delle tensioni tra Iran e Israele con conseguenti bombardamenti in quell’area di mondo che hanno procurato ingenti danni e bloccato tutta la zona aerea. Tra le migliaia di cittadini coinvolti da questo conflitto, c’è anche Mehdi Taremi che è rimasto bloccato a Teheran.

L’attaccante dell’Inter è infatti rimasto bloccato nella capitale dell’Iran senza poter prendere un volo per ricongiungersi con i suoi compagni di squadra per il Mondiale per Club. Come riporta La Gazzetta dello Sport, Taremi non è però rimasto fermo senza un volo a Teheran e si è spostato in automobile viaggiando per circa 1000 km.

Il centravanti 33enne ha fatto un lungo viaggio al fine di raggiungere la sua famiglia nella città natale di Bushehr. Qui Taremi è al sicuro e non è più a rischio come prima nella capitale iraniana. L’Inter ha confermato che ora il suo calciatore è al sicuro ma non si sa ancora, ovviamente, quando potrà lasciare il paese e quando si ripristinerà il normale traffico aereo.