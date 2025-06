Inter, pericolo nell’affare Bonny: BLITZ di una concorrente

Il talento di Ange-Yoan Bonny è apparso evidente fin dalle prime partite del campionato di Serie A da poco concluso, che è stato il suo primo in assoluto in carriera. L’Inter è tra le squadre che ha fiutato le qualità del centravanti francese e adesso che c’è pure Chivu in panchina (che lo ha allenato a Parma) vuole portarlo in nerazzurro.

Tuttavia, anche altre squadre hanno notato le abilità tecniche di Bonny e rappresentano una pericolosa concorrenza per l’Inter. Dopo un tentativo del Napoli nelle scorse settimane, adesso c’è concorrenza dai campionati stranieri anche se i nerazzurri restano in una posizione di assoluto vantaggio, avendo il gradimento del calciatore.

Secondo quanto raccolto da Gianluca Di Marzio, nelle scorse ore lo Stoccarda ha fatto un sondaggio con il Parma per comprendere i margini di questa possibile operazione Bonny. Il club ducale non ha ovviamente ancora chiuso la trattativa con l’Inter e quindi vuole sentire ogni tipo di proposta ma i nerazzurri ad oggi sono in netta pole position.