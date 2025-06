“Vuole tornare in Serie A”: Inter, nuovo nome per la mediana

Il futuro del centrocampo dell’Inter passa molto dalle possibili cessioni, visto che sono parecchi i calciatori nerazzurri di questo reparto che potrebbero salutare nel corso dell’estate. Calhanoglu è il più chiacchierato con il Galatasaray che lo vuole ma anche Frattesi e Asllani non sono certi della permanenza nel gruppo di mister Chivu.

In base a quelle che saranno le operazioni in uscita condotte dai nerazzurri per il centrocampo, ci si muoverà con dei rinforzi e anche qui circolano parecchi nomi in orbita Inter. Uno degli ultimi ad essersi aggiunto alla lista, secondo i colleghi di Calciomercato.it, è un vecchio pallino del DS Ausilio e che tornerebbe in Serie A con piacere.

Si tratta di Rodrigo De Paul, centrocampista argentino di grande temperamento e qualità che in Italia ha vestito la maglia dell’Udinese dal 2016 al 2021. L’Atletico Madrid, club proprietario del cartellino, potrebbe decidere di cederlo e a quel punto tra le squadre in prima linea per prendere la mezzala classe 1994 ci sarebbe pure l’Inter.