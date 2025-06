L’Inter tenta l’affondo: 40 milioni per il regista di Serie A

In queste settimane di calciomercato sono tanti gli obiettivi in entrata che l’Inter ha appuntato sulla propria lista ma un reparto in particolare sul quale si stanno concentrando molti sforzi è quello del centrocampo. Da questa zona di campo i nerazzurri potrebbero infatti perdere pedine come Asllani, Frattesi o Calhanoglu.

Uno degli obiettivi che l’Inter ha nel mirino in questo momento arriva da una squadra di Serie A, si tratta di Nicolò Rovella della Lazio. Il centrocampista azzurro piace da parecchio tempo ai nerazzurri e sono molte le voci che lo hanno accostato alla squadra di Cristian Chivu ma anche ad altre big del campionato.

Secondo l’edizione odierna de Il Messaggero, non si tratterebbe di un semplice apprezzamento ma di un’offerta pronta dell’Inter che sarebbe disposta ad offrire fino a 40 milioni di euro alla Lazio per il suo regista classe 2001. Rovella è nel giro anche della Nazionale Italiana ed è cresciuto molto nell’ultima stagione coi biancocelesti.