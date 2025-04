Pedullà annuncia: “David all’Inter con lo sconto”

Jonathan David rimane tra i principali obiettivi osservati dall’Inter in attacco per la prossima stagione. L’attaccante canadese sta per andare in scadenza di contratto con il Lille e rappresenta un’occasione intrigante di mercato per l’estate 2025. Nonostante la possibilità di prelevarlo gratis, il suo ingaggio prevede costi comunque altissimi tra stipendio, commissioni e bonus vari.

Oltre ai costi che si prevedono parecchio alti, va pure ricordato che sul classe 2000 esiste una concorrenza elevatissima tra i top club europei. Nonostante ciò, secondo il giornalista Alfredo Pedullà l’Inter potrebbe recitare un ruolo da protagonista in questo intrigo internazionale. Questo perché, nel caso in cui le richieste di David non venissero accontentate da nessun club, il suo entourage potrebbe decidere di concedere uno sconto rispetto alle richieste di partenze.

Questa l’indiscrezione che riguarda l‘Inter: “Jonathan David è un obiettivo, ma serve uno sconto e questo sconto deve arrivare. Quando David farà il giro delle parrocchie e si renderà conto che quei soldi non glieli danno, è possibile che faccia uno sconto. Ma l’Inter dovrà fare una rivisitazione, non una rivoluzione, ma una rivisitazione di 3/11. Prendere un altro esterno, non puntare soltanto su Dumfries, prendere un altro attaccante, capire se c’è una proposta per Taremi”.