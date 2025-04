L’Inter DOMINA il Milan: la femminile stravince

La formazione femminile dell’Inter ottiene una grande soddisfazione in questo finale di stagione che è già memorabile per le giocatrici nerazzurre. Dopo aver avuto la matematica certezza di essersi qualificate alla prossima edizione della Champions League, l’Inter Woman ha vinto alla grande il derby contro le rivali del Milan.

La stracittadina della Poule Scudetto per la Serie A femminile termina infatti 1-4 con le nerazzurre che hanno saputo vincere sul campo delle avversarie rossonere. In gol sono andate Milinkovic, Polli e Wullaert con una doppietta. Ora in calendario alla squadra di Gianpiero Piovani restano soltanto le sfide con Fiorentina e Juventus.

Per l’Inter femminile queste ultime due partite possono servire soltanto per rinsaldare la seconda posizione, visto che la Juventus ha già vinto lo Scudetto mentre il terzo posto (l’ultimo buono per la Champions) è ormai matematicamente raggiunto e così le nerazzurre il prossimo anno potranno mettersi in gioco anche in Europa.